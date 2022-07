Jose Mourinho desideroso di portare uno dei suoi acquisti dal Manchester United alla Roma quest’estate

(Di martedì 26 luglio 2022) 2022-07-25 23:22:30 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’ex allenatore delsta spingendo per una riunione con il suo primo acquisto del Red Devil, Eric Bailly,, con i campioni d’Europa delladesiderosi di rafforzare la loro difesa centrale. Si pensa che Bailly sia uno di quelli liberi di partiredopo l’acquisizione delle redini dell’Old Trafford da parte di Erik ten Hag, con l’ivoriano che ha visto il suo tempo di gioco limitato la scorsa stagione e destinato a vederlo solo aggravato dall’arrivo di Lisandro Martinez dall’Ajax. che sembra essere inchiodato per iniziare come difensore centrale sinistro. Questo lascerebbe ...

OfficialASRoma : Forse questa mancava nel palmares di José Mourinho ??????????? #ASRoma - FrankKhalidUK : Jose Mourinho in the Lionel Messi v Cristiano Ronaldo debate. - FBiasin : Il tatuaggio di José #Mourinho. - 1927__x : RT @OfficialASRoma: ?? ???????????????????? L’#ASRoma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra… - Gonzalo12816 : RT @OfficialASRoma: Forse questa mancava nel palmares di José Mourinho ??????????? #ASRoma -

Sport Fanpage

La 'Joya' è alla Roma da una settimana ed è ora pronto anche al debutto in campo con la squadra allenata da José...L'argentino, che si era aggregato al ritiro in Portogallo con la squadra di José, non ha preso parte alle amichevoli contro lo Sporting Lisbona e contro il Nizza . Nel match con i francesi, ... Josè Mourinho svela il tatuaggio del mistero e fa felici quattro club: Posso averlo solamente io Il general manager della Roma, Tiago Pinto, è al lavoro per accontentare le richieste di José Mourinho. Da tempo lo Special One si ...José Mourinho spinge per un rinforzo in difesa e la Roma comincia a fare sul serio per Eric Bailly. Secondo Sky Sport i giallorossi avrebbero ...