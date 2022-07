Jony | oggi giornata decisiva La Lazio ha già dato l'ok per farlo sbarcare al Gijon

Aquila6811 : RT @AllRoundLazio: ????| #JONY-#GIJON,LA SITUAZIONE: Ieri, nel pomeriggio, i suoi agenti hanno raggiunto i dirigenti dello Sporting e degli e… - LazioNews_24 : Calciomercato #Lazio, oggi possibile chiusura per #Jony allo #Sporting - ndl00 : ????Calciomercato #Lazio, dalla Spagna: 'Oggi incontro decisivo per #Jony allo #Sporting?' - AllRoundLazio : ????| #JONY-#GIJON,LA SITUAZIONE: Ieri, nel pomeriggio, i suoi agenti hanno raggiunto i dirigenti dello Sporting e de… - Diego891989 : @InsiderLazio Vinicius,brafaheid,Garrido,stankevicius,jony,lukaku,durmisi,hysaj,marusic(adattato)lulic(adattato)e c… -

Al via la seconda fase del ritiro della Lazio chepartirà per la Germania dove domani affronterà il Genoa a Grassau (il 31 sarà la volta del ... Kiyine, Escalante, Durmisi,, Fares e Acerbi. ...Commenta per primosaluta la Lazio . Stavolta per sempre. L'ala ex Malaga è già in Spagna, nella sede del ritiro ... Il classe '91 comunque giàpotrebbe essere a disposizione del club spagnolo ...Potrebbe essere la giornata di oggi quella decisiva per la rescissione di Jony, vanno risolti alcuni cavilli contrattuali: i ...Jony rescinde per accasarsi nello Sporting Gijon. I piccoli intoppi legali che fino ad ora glielo hanno impedito, infatti, saranno risolti ...