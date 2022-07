Jennifer Lopez compie 53 anni? Festeggia senza alcun vestito: la foto pazzesca | Guarda (Di martedì 26 luglio 2022) Jennifer Lopez Festeggia il suo 53esimo compleanno con un nudo integrale. La cantante, che si è appena sposata con Ben Affleck, ha infatti pubblicato sui suoi profili social un breve video in cui per promuovete la nuova collezione di creme per il corpo e per il viso del brand J.Lo Beauty, si mostra in déshabillé. Eccola quindi semi sdraiata con un braccio che le copre a malapena il seno e le gambe e il suo famoso lato b ripresi di profilo. Un fisico pazzesco, quello della popstar, da far invidia alle colleghe ben più giovani. Sempre nel video-spot JLo indossa un body cut-out nero con lo slip a perizoma e tagli strategici sui fianchi e sul décolleté. "Dedichiamo cura e attenzione alla pelle del viso ma a volte trascuriamo il corpo. Per me era importante creare una routine per rispondere alle esigenze specifiche e uniche della ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022)il suo 53esimo compleanno con un nudo integrale. La cantante, che si è appena sposata con Ben Affleck, ha infatti pubblicato sui suoi profili social un breve video in cui per promuovete la nuova collezione di creme per il corpo e per il viso del brand J.Lo Beauty, si mostra in déshabillé. Eccola quindi semi sdraiata con un braccio che le copre a malapena il seno e le gambe e il suo famoso lato b ripresi di profilo. Un fisico pazzesco, quello della popstar, da far invidia alle colleghe ben più giovani. Sempre nel video-spot JLo indossa un body cut-out nero con lo slip a perizoma e tagli strategici sui fianchi e sul décolleté. "Dedichiamo cura e attenzione alla pelle del viso ma a volte trascuriamo il corpo. Per me era importante creare una routine per rispondere alle esigenze specifiche e uniche della ...

