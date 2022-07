James Bond | adesso potete comprare la sua villa | Basta avere una “cascata di diamanti”

(Di martedì 26 luglio 2022) Un personaggio d’eccezione non poteva cheuna dimora d’eccezione. Ecco quanto costa la lussuosa abitazione. Una cifra stellare… Ladi(web source)Unache definire lussuosa è dire molto poco. Se siete abnza facoltosi, potreste accaparrarvi quella dimora, nota come la “di”. Attenzione, però, abbiamo detto se siete facoltosi… Costa tanto. Ma vale tanto. Disposta su sei piani e dotata di ascensore interno. Fornita, peraltro, di ben otto camere da letto. Ma i comfort non mancano, perché ha anche una piscina, un centro benessere, una spaziosa e moderna cucina. E poi, la collocazione. A strapiombo sulla Baia degli Angeli. Le Roc Fleuri, una dimora da nababbi che si trova sul Cap de Nice. La ...

offertedi_oggi : ?? Orologio digitale a LED KIDDUS per bambini, ragazze ?? A 10,95€ invece di 14,95€ ?? - SuperOfferteXyz : ?? Orologio digitale a LED KIDDUS per bambini, ragazze ?? A 10,95€ invece di 14,95€ ?? - Fernand11008924 : @HauserC38955424 Saresti un ottimo James Bond ?? - Volosolo2 : Aria condizionata, birra, divano e... Bond... James Bond! - Franciscktrue : Il mio cognome è James, Bond James #cinesalvini -

Una produzione che vuole dare il via a una nuova saga action spionistica a metà strada trae Mission: Impossible. Un successo assicurato, che però funziona solo a metà. "In questo momento ...... Le 10 migliori serie spin - off, compresa 'House of the dragon': inedita ma già imperdibile Richard Madden e il bullismo L'attore britannico , che molti indicano come nuovo, ma di cui ...L’attore britannico, che molti indicano come nuovo James Bond, ma di cui non vuole parlare, è entusiasta dell’atmosfera del festival creato 52 anni fa da Claudio Gubitosi, soprattutto per l’esperienza ...Insomma, Ana de Armas si è allineata a quanto già affermato nei mesi scorsi da Daniel Craig che, interpellato sul futuro al femminile di Bond è stato chiaro: “Perché una donna dovrebbe interpretare ...