“Italia Viva correrà da sola”: Renzi rifiuta alleanze prima delle elezioni (Di martedì 26 luglio 2022) Correrete da soli? “Al momento assolutamente sì”, risponde al Tg5 il leader di Iv Matteo Renzi. “Cosa può farvi cambiare idea?”, viene chiesto all’ex premier, che risponde: “Che qualcuno accetti le nostre idee. Se non le accettano, noi abbiamo coraggio, libertà e fantasia per andare da soli”. Recentemente c’è stato un incontro con il leader di Azione Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo economico del suo governo: “E’ andato bene come sempre, un incontro tra amici. Ma naturalmente l’amicizia non è sufficiente, bisogna vedere se condividiamo le idee. Questo è un passaggio molto importante: le alleanze non si fanno sulla base dell’alchimia o del gioco delle coppie, ma mettendo al centro le scelte per i cittadini”. “Italia Viva correrà da sola”: Renzi ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Correrete da soli? “Al momento assolutamente sì”, risponde al Tg5 il leader di Iv Matteo. “Cosa può farvi cambiare idea?”, viene chiesto all’ex premier, che risponde: “Che qualcuno accetti le nostre idee. Se non le accettano, noi abbiamo coraggio, libertà e fantasia per andare da soli”. Recentemente c’è stato un incontro con il leader di Azione Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo economico del suo governo: “E’ andato bene come sempre, un incontro tra amici. Ma naturalmente l’amicizia non è sufficiente, bisogna vedere se condividiamo le idee. Questo è un passaggio molto importante: lenon si fanno sulla base dell’alchimia o del giococoppie, ma mettendo al centro le scelte per i cittadini”. “da”:...

FrancescoBonif1 : Alle elezioni potete votare per chi ha mandato a casa Draghi: populisti, leghisti, grillini. Oppure potete votare p… - ItaliaViva : Gioia Tauro, il vice sindaco Moliterno aderisce ad Italia Viva - ItaliaViva : Italia Viva sta dalla parte delle famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese, paghiamo di più chi lav… - patriziadegioia : RT @dariodangelo91: Quella di un'Italia Viva pronta a correre da sola non è una boutade ma un'idea concreta che sta prendendo corpo sempre… - AlbeTognarelli : Ricordo che non solo quel capolavoro del Rosatellum è stato scritto dal PD di Renzi. Ma il governo Conte II aveva r… -