Italia-Stati Uniti, Finale World League pallanuoto: orario 27 luglio, programma, tv, streaming (Di martedì 26 luglio 2022) La Nazionale Italiana di pallanuoto maschile disputerà la Finale della Super Final di World League, in programma domani, mercoledì 27 luglio, a Strasburgo, in Francia: il Settebello di Alessandro Campagna sfiderà gli Stati Uniti alle ore 20.00. La finalissima Italia-Stati Uniti sarà trasmessa in diretta tv dalle 19.50 su RaiSport+HD ed in diretta streaming su RaiPlay. La Finale per il 3° posto, Francia-Spagna, sarà trasmessa in diretta tv dalle 17.50 su RaiSport+HD ed in diretta streaming su RaiPlay. Tutti gli altri match saranno disponibili su All Aquatics (Eurovision Sports Live). OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale ... Leggi su oasport (Di martedì 26 luglio 2022) La Nazionalena dimaschile disputerà ladella Super Final di, indomani, mercoledì 27, a Strasburgo, in Francia: il Settebello di Alessandro Campagna sfiderà glialle ore 20.00. La finalissimasarà trasmessa in diretta tv dalle 19.50 su RaiSport+HD ed in direttasu RaiPlay. Laper il 3° posto, Francia-Spagna, sarà trasmessa in diretta tv dalle 17.50 su RaiSport+HD ed in direttasu RaiPlay. Tutti gli altri match saranno disponibili su All Aquatics (Eurovision Sports Live). OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale ...

CarloCalenda : .@Azione_it e @Piu_Europa non sono mai stati alleati a sovranisti e populisti. Discuteremo con tutti, ma senza trad… - amnestyitalia : Il #21luglio ricorre l'anniversario delle brutali violenze alla scuola Diaz durante il G8 di Genova. Dopo 21 anni d… - ESA_Italia : Centinaia tra residenti e turisti sono stati evacuati dall'Isola dell'Egeo, dove la mattina del 23 luglio si è svil… - elisa_stylees : RT @HLDTour: 'Stasera è molto speciale per me. Alcuni dei momenti più felice e speciali della mia vita sono stati en Italia. E sono molto g… - stgoldenhabit : RT @HLDTour: 'Stasera è molto speciale per me. Alcuni dei momenti più felice e speciali della mia vita sono stati en Italia. E sono molto g… -