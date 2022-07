Italia-Spagna oggi, World League pallanuoto: orario semifinale, programma, tv, streaming (Di martedì 26 luglio 2022) La Nazionale Italiana di pallanuoto maschile continuerà il cammino nella Super Final di World League, in programma fino a domani, mercoledì 27 luglio, a Strasburgo, in Francia: oggi, martedì 26, proseguirà la seconda fase ad eliminazione diretta ed il Settebello di Alessandro Campagna sfiderà in semifinale la Spagna alle ore 18.00. La partita Italia-Spagna sarà trasmessa in diretta streaming su Rai Play, con collegamento a partire dalle ore 17.50, mentre la differita tv sarà fruibile su Rai Sport + HD alle ore 21.25. La seconda semifinale sarà trasmessa in diretta tv dalle 20.00 su Rai Sport + HD ed in diretta streaming su Rai Play, con collegamento a partire dalle ore ... Leggi su oasport (Di martedì 26 luglio 2022) La Nazionalena dimaschile continuerà il cammino nella Super Final di, infino a domani, mercoledì 27 luglio, a Strasburgo, in Francia:, martedì 26, proseguirà la seconda fase ad eliminazione diretta ed il Settebello di Alessandro Campagna sfiderà inlaalle ore 18.00. La partitasarà trasmessa in direttasu Rai Play, con collegamento a partire dalle ore 17.50, mentre la differita tv sarà fruibile su Rai Sport + HD alle ore 21.25. La secondasarà trasmessa in diretta tv dalle 20.00 su Rai Sport + HD ed in direttasu Rai Play, con collegamento a partire dalle ore ...

