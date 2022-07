(Di martedì 26 luglio 2022) Il marchioamplia l’offerta didella serie PRO a 3600 MHz con il nuovo modelloPRO, scopriamolo insieme in questo articolo Il marchio da gaming, rispondendo alle aspettative di giocatori e costruttori di PC, introduce nuovidiDRAM bianchi, che si distinguono per i dettagli rossi e la marcatura dei dissipatori di calore. La seriePROè una risposta al crescente interesse per i set di PC composti da componenti bianchi. Gli ultimidel portafogliosono caratterizzati da una frequenza di 3600 MHz con timing 18-22-22 e una tensione di 1,35V. L’offerta comprende ...

tuttoteK

Senza girarci troppo attorno,i dettagli dei nostri test. Abbiamo fatto uso dei seguenti ... Per darvi un confronto più completo, abbiamo messo in gara anche un semplice SSD SATA, l'PRO . ...Senza girarci troppo attorno,i dettagli dei nostri test. Abbiamo fatto uso dei seguenti ... Per darvi un confronto più completo, abbiamo messo in gara anche un semplice SSD SATA, l'PRO . ... IRDM: ecco i moduli di memoria PRO DDR4 Crimson White