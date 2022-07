Iperidratazione | bere troppa acqua fa male Ma quanto bisogna bere?

(Di martedì 26 luglio 2022)fino all’ospedale. Se si assumono troppi liquidi si rischia di andare incontro ad una pericolosa intossicazione dache può portare fino al coma. L’? È un elemento essenziale per mantenere il nostro corpo sano e funzionante. E, il più delle volte, beviamo meno didovremmo. E con queste temperature

SeguoNews

Ma quanto si può, e quando bisogna fermarsi 'Un adulto sano dovrebbetra i dieci e i quindici litri di acqua al giorno perché si verifichi un'intossicazione da acqua'. Come dimostra l'...Ma non tutti sanno che anchetanto, potrebbe avere delle cattive conseguenze sull'organismo. In questo caso parliamo die cioè, ingerire un'eccessiva quantità di acqua che il ... Iperidratazione, se si assumono troppi liquidi si rischia di andare incontro ad una intossicazione da acqua