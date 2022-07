“Intervento chirurgico” Marco Cucolo | la foto dall’ospedale E intanto Lory Del Santo…

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 26 luglio 2022)ha dovuto abbandonare in anticipo l’Isola dei Famosi. Il compagno diDel Santo è stato costretto al ritiro dal reality in seguito a problemi di salute che gli hanno impedito di proseguire la sua avventura. Durante l’avventura in Honduras ha perso 23 chili, passando da 106 a 83 chili, e proprio tra le spiagge di Cayo Cochinos il concorrente ha scoperto di soffrire di calcoli alla cistifellea: “I medici che mi hanno visitato in Honduras dicono che l’operazione è urgente”, ha raccontato. “Dovrò fare attenzione, limitarmi nel cibo ed evitare alcuni alimenti. Non potrò tornare com’ero prima. Psicologicamente non è facile”, ha spiegato in una intervista a Fanpage. Proprio la scarsa alimentazione sull’Isola dei Famosi ha fatto emergere una condizione che in altre situazioni non avrebbe scoperto: “Dovrò fare questa ...