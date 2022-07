Inter, Pinamonti vuole l’Atalanta: si raffredda la pista Salernitana (Di martedì 26 luglio 2022) l’Atalanta rimane la prima scelta di Pinamonti. Non esalta l’attaccante nerazzurro l’opzione della Salernitana Andrea Pinamonti è freddo sull’opzione Salernitana. L’attaccante dell’Inter non sembra infatti convinto sulla destinazione campana, a differenza del club, con c’è l’accordo. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l’Atalanta rimane la prima scelta di Pinamonti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 luglio 2022)rimane la prima scelta di. Non esalta l’attaccante nerazzurro l’opzione dellaAndreaè freddo sull’opzione. L’attaccante dell’non sembra infatti convinto sulla destinazione campana, a differenza del club, con c’è l’accordo. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira,rimane la prima scelta di. L'articolo proviene da Calcio News 24.

