IndyCar, Josef Newgarden attende il responso dei medici prima di tornare in auto

Josef Newgarden è stato l'assoluto protagonista del doubleheader in Iowa dell'IndyCar Series. Il #2 di Penske, vincitore della race-1, si trovava al comando anche della seconda corsa, una prova che non è finita nel migliore dei modi per lo statunitense. Il nativo di Nashville è infatti finito violentemente contro le barriere di curva 4 dopo un cedimento sulla propria vettura. Dopo la corsa il pluricampione ha perso conoscenza ed è caduto per terra provocandosi un taglio alla nuca. Dopo una visita in ospedale, il portacolori di Penske è tornato a casa ed ora si recherà ad Indianapolis per un nuovo round. Prima della manifestazione dovrà però sottoporsi ad una visita medica per avere l'idoneità per partecipare all'evento.

