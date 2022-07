Indonesia tra Cina e Usa. Si muove lo scacchiere dell’Indo Pacifico (Di martedì 26 luglio 2022) Il segretario del Partito comunista cinese, il capo dello Stato Xi Jinping, si è incontrato di persona con il presidente Indonesiano, Joko Widodo, a Pechino. Il faccia a faccia è già interessante di per sé, perché Xi – come la sua Cina – ha adottato una strettissima politica di sicurezza contro il Covid; quella che ha portato il Paese alle iper-precauzioni della politica “Zero Covid” e che ha sostanzialmente impedito visite e incontri in presenza al leader cinese. E basta dare un’occhiata all’agenda che ha smosso Xi dalle scelte iper-protettive per comprendere il senso e il peso delle ragioni che lo hanno portato a cambiare puntualmente idea. Dopo che il suo ultimo spostamento fuori dal Paese era stata una visita in Myanmar a gennaio 2020, a febbraio di quest’anno ha incontrato Vladimir Putin a latere dell’altamente protetta cerimonia inaugurale delle ... Leggi su formiche (Di martedì 26 luglio 2022) Il segretario del Partito comunista cinese, il capo dello Stato Xi Jinping, si è incontrato di persona con il presidenteno, Joko Widodo, a Pechino. Il faccia a faccia è già interessante di per sé, perché Xi – come la sua– ha adottato una strettissima politica di sicurezza contro il Covid; quella che ha portato il Paese alle iper-precauzioni della politica “Zero Covid” e che ha sostanzialmente impedito visite e incontri in presenza al leader cinese. E basta dare un’occhiata all’agenda che ha smosso Xi dalle scelte iper-protettive per comprendere il senso e il peso delle ragioni che lo hanno portato a cambiare puntualmente idea. Dopo che il suo ultimo spostamento fuori dal Paese era stata una visita in Myanmar a gennaio 2020, a febbraio di quest’anno ha incontrato Vladimir Putin a latere dell’altamente protetta cerimonia inaugurale delle ...

