Incidenti stradali | in Italia nel 2021 otto morti al giorno

(Di martedì 26 luglio 2022) Lo scorso anno ha vistoe feriti in aumento rispetto al 2020, ma i numeri sono in discesa rispetto al 2019. L’effetto “Covid” è ancora presente. Per il 2022 si prevedono però aumenti record

istat_it : Nel 2021 si sono verificati 151.875 incidenti stradali (+28,4% sul 2020) con 2.875 vittime (+20%) e 204.728 feriti… - vvoxonline : #Incidentistradali: numero in crescita nel 2021 - occhifuggenti : RT @istat_it: Nel 2021 si sono verificati 151.875 incidenti stradali (+28,4% sul 2020) con 2.875 vittime (+20%) e 204.728 feriti (+28,6%),… - occhifuggenti : RT @istat_it: Un'#infografica su 'Incidenti stradali. Anno 2021' #istat - istat_it : Un'#infografica su 'Incidenti stradali. Anno 2021' #istat -

Novità nel Codice della strada: proposto il divieto alla guida con più di un passeggero nelle ore notturne per i neopatentati. Una stretta che vuole contrastare gli, che costano la vita a molti giovani12.12, +20% morti nel 2021 In aumento i morti e i feriti negli, secondo il Rapporto Istat per il 2021. Le vittime sono state 2.875 (+20% sul 2020) e i feriti 204.728 (+...I dati Istat. Nel 2021 sono 2.875 i morti in incidenti stradali in Italia, 204.728 i feriti (+28,6%) e 151.875 gli incidenti stradali (+28,4%), valori tutti in crescita rispetto al 2020 ma ancora in d ...Sabato notte, finito il turno, un collega 37enne le ha dato un passaggio con il suo furgone ed è andato a sbattere contro un muro. All’inizio la ragazza era cosciente, ma aveva gravi lesioni interne.