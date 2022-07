Incidente all’Argentario: sotto accusa il pilota dello yacht, si indaga per naufragio e omicidio colposo (Di martedì 26 luglio 2022) Incidente all’Argentario. Proseguono le indagini da parte della Procura di Grosseto per fare chiarezza su quanto accaduto sabato pomeriggio tra l’Isola del Giglio e l’Argentario. Qui uno yacht sul quale viaggiavano 4 cittadini stranieri e una barca a vela sulla quale c’erano invece tre coppie di turisti romani si sono scontrati. Leggi anche: La vacanza dei turisti di Roma si trasforma in dramma: scontro in mare, un morto, quattro feriti e un disperso Incidente all’Argentario: le vittime e i feriti A seguito dell’impatto ad avere la peggio sono state le persone a bordo della barca a vela: morto domenica mattina l’antiquario 59enne Andrea Giorgio Coen, ancora dispersa invece l’insegnante di ginnastica Anna Claudia Cartoni e moglie di Fernando Manzo che è tra le 4 persone rimaste ferite. I ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 26 luglio 2022). Proseguono le indagini da parte della Procura di Grosseto per fare chiarezza su quanto accaduto sabato pomeriggio tra l’Isola del Giglio e l’Argentario. Qui unosul quale viaggiavano 4 cittadini stranieri e una barca a vela sulla quale c’erano invece tre coppie di turisti romani si sono scontrati. Leggi anche: La vacanza dei turisti di Roma si trasforma in dramma: scontro in mare, un morto, quattro feriti e un disperso: le vittime e i feriti A seguito dell’impatto ad avere la peggio sono state le persone a bordo della barca a vela: morto domenica mattina l’antiquario 59enne Andrea Giorgio Coen, ancora dispersa invece l’insegnante di ginnastica Anna Claudia Cartoni e moglie di Fernando Manzo che è tra le 4 persone rimaste ferite. I ...

TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: 'All'angoscia si aggiunge la rabbia', dichiara il fratello di uno dei passeggeri dello yacht coinvolto nello scontro che ha… - CorriereCitta : Incidente all’Argentario: sotto accusa il pilota dello yacht, si indaga per naufragio e omicidio colposo - giglionews : Incidente Argentario: nessun elemento dimostra l'uso del pilota automatico In relazione all'incidente tra due imba… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Incidente all'Argentario, la Procura: «Indagati i due piloti, alcol test negativi». Non risulta l'uso del pilota automa… - romatoday : Scontro tra barche all'Argentario, due indagati. Escluso l'utilizzo del pilota automatico -