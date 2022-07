Incendio a Santa Marinella | in fumo tre ettari di vegetazione

(Di martedì 26 luglio 2022)– Nella tarda mattinata di oggi, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, sono intervenuti presso il comunezona Poggio Bella vista, perdi sterpi e macchia mediterranea. Intrecirca di. Il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato alle fiamme di raggiungere alcune serre; una abitazione e di espandersi verso lacircostante. Sul posto anche un modulo fuori strada della Protezione Civile di. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e ...

I Vigili del Fuoco di Civitavecchia, sono intervenuti presso il comune Marinella, in zona Poggio Bellavista, per di sterpaglie e macchia mediterranea: son andati in fumo circa tre ettari di vegetazione. Il tempestivo intervento dei VVF ha evitato alle ...