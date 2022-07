Incendi a Roma, non solo piromani: al centro delle indagini anche i servizi di manutenzione del verde pubblico, fermi da due anni (Di martedì 26 luglio 2022) Diserbo e sfalcio dell’erba. Non “la causa”, ma le concause. Ci sono i servizi di manutenzione capitolina del verde al centro delle indagini relative ai recenti maxi-Incendi che si sono propagati nella Capitale. Oltre all’azione dei piRomani, come quella del 29enne arrestato nei giorni scorsi per il rogo scoppiato in zona Tor Cervara e condannato per direttissima a 2 anni. A Roma le attività di diserbo sono ferme da quasi due anni. Da quando dell’estirpazione delle erbacce si occupava l’Ama, la municipalizzata che gestisce il ciclo dei rifiuti. A fine 2020 l’ex sindaca Virginia Raggi decise di affidare questa mansione ai municipi con un bando da 14,5 milioni di euro. Dopo un rinvio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Diserbo e sfalcio dell’erba. Non “la causa”, ma le concause. Ci sono idicapitolina delalrelative ai recenti maxi-che si sono propagati nella Capitale. Oltre all’azione dei pini, come quella del 29enne arrestato nei giorni scorsi per il rogo scoppiato in zona Tor Cervara e condannato per direttissima a 2. Ale attività di diserbo sono ferme da quasi due. Da quando dell’estirpazioneerbacce si occupava l’Ama, la municipalizzata che gestisce il ciclo dei rifiuti. A fine 2020 l’ex sindaca Virginia Raggi decise di affidare questa mansione ai municipi con un bando da 14,5 milioni di euro. Dopo un rinvio ...

