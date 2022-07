In M5S vedo una sinistra nuova. Contro le destre e il Letta/Brunetta, la loro presenza è essenziale (Di martedì 26 luglio 2022) di Andrea Masala Nel momento del loro apice (2013-2018) i 5S dicevano di non essere né di destra né di sinistra. Era certo un espediente retorico per prendere voti sia di destra che di sinistra e soprattutto quelli di chi era stufo del teatrino destra-sinistra all’italiana, cioè Berlusconi e Antiberlusconi (Pdl e Pdmenol, ricordate?). Però quel non essere né di destra né di sinistra non era solo retorica, era anche una identità sostanziale. Alcune loro issues erano tipicamente di sinistra (ecologia, reddito di cittadinanza, decreto dignità…), altre (immigrazione, taxi del mare…) tipicamente di destra, altre ancora (quelle su cui hanno preso tanti voti) né di destra né di sinistra o sia di destra che di sinistra: la lotta alla casta e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) di Andrea Masala Nel momento delapice (2013-2018) i 5S dicevano di non essere né di destra né di. Era certo un espediente retorico per prendere voti sia di destra che die soprattutto quelli di chi era stufo del teatrino destra-all’italiana, cioè Berlusconi e Antiberlusconi (Pdl e Pdmenol, ricordate?). Però quel non essere né di destra né dinon era solo retorica, era anche una identità sostanziale. Alcuneissues erano tipicamente di(ecologia, reddito di cittadinanza, decreto dignità…), altre (immigrazione, taxi del mare…) tipicamente di destra, altre ancora (quelle su cui hanno preso tanti voti) né di destra né dio sia di destra che di: la lotta alla casta e ...

