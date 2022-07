In direzione Pd dubbi su Calenda, Letta: alleanze solo elettorali (Di martedì 26 luglio 2022) La sfida è tra Pd e Giorgia Meloni, la campagna elettorale sarà "difficile", la partita si gioca su "30 collegi al Senato e 60 alla Camera" e il partito dovrà essere "unito". Enrico Letta parla in ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 26 luglio 2022) La sfida è tra Pd e Giorgia Meloni, la campagna elettorale sarà "difficile", la partita si gioca su "30 collegi al Senato e 60 alla Camera" e il partito dovrà essere "unito". Enricoparla in ...

Mariang47614228 : RT @Teresat73540673: Elezioni, LETTA: 'Se serve assumo il ruolo di front runner' Il segretario del Partito democratico e' intervenuto in di… - Teresat73540673 : Elezioni, LETTA: 'Se serve assumo il ruolo di front runner' Il segretario del Partito democratico e' intervenuto in… - Virgini99703703 : @danielaiannuzze Direzione Giffoni non ho dubbi ?????? - gabelmanu : RT @StayYang2: @andreasso1951 Allo stesso tempo però non hai dubbi che gli Ucraini abbiano questa tendenza a bombardarsi da soli. Questo in… - StayYang2 : @andreasso1951 Allo stesso tempo però non hai dubbi che gli Ucraini abbiano questa tendenza a bombardarsi da soli.… -