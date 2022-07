In carcere e accusato di omicidio, tenta l'evasione da film (Di martedì 26 luglio 2022) Il trentaduenne Daniele Bedini, accusato del duplice omicidio di Sarzana, ha tentato di evadere con una fune dal carcere in cui era detenuto per una rapina effettuata qualche anno fa: scoperto e trasferito a Cuneo, il suo legale ha annunciato un esposto e la volontà di scrivere al ministro Cartabia Leggi su ilgiornale (Di martedì 26 luglio 2022) Il trentaduenne Daniele Bedini,del duplicedi Sarzana, hato di evadere con una fune dalin cui era detenuto per una rapina effettuata qualche anno fa: scoperto e trasferito a Cuneo, il suo legale ha annunciato un esposto e la volontà di scrivere al ministro Cartabia

