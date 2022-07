In arrivo la serie Eragon su Disney+, il romanzo di Christopher Paolini torna in vita dopo il flop del film del 2006 (Di martedì 26 luglio 2022) E’ in arrivo la serie Eragon su Disney+, un adattamento televisivo basato sui romanzi young adults Christopher Paolini denominati Il Ciclo dell’Eredità: il libro omonimo è il primo dei quattro della saga letteraria. Secondo le fonti, lo stesso scrittore dovrebbe essere il co-sceneggiatore del progetto, ma non è ancora stato reso ufficiale. Bert Salke sarà il produttore esecutivo sotto il suo marchio Co-Lab 21, con la 20th Century Fox come casa di produzione. Salke ha attualmente un accordo generale con Disney Television Studios. Il Ciclo dell’Eredità racconta la storia di un giovane contadino di nome Eragon che scopre un uovo blu, che più avanti si schiude e al suo interno esce una dragonessa che lui chiama Saphira. Grazie al loro legame e con l’aiuto del suo ... Leggi su optimagazine (Di martedì 26 luglio 2022) E’ inlasu, un adattamento televisivo basato sui romanzi young adultsdenominati Il Ciclo dell’Eredità: il libro omonimo è il primo dei quattro della saga letteraria. Secondo le fonti, lo stesso scrittore dovrebbe essere il co-sceneggiatore del progetto, ma non è ancora stato reso ufficiale. Bert Salke sarà il produttore esecutivo sotto il suo marchio Co-Lab 21, con la 20th Century Fox come casa di produzione. Salke ha attualmente un accordo generale con Disney Television Studios. Il Ciclo dell’Eredità racconta la storia di un giovane contadino di nomeche scopre un uovo blu, che più avanti si schiude e al suo interno esce una dragonessa che lui chiama Saphira. Grazie al loro legame e con l’aiuto del suo ...

