In arrivo il reboot di Eragon: la nuova serie tv di Disney+ (Di martedì 26 luglio 2022) Sembra che il catalogo di Disney+ si stia per arricchire con una nuova e imperdibile serie tv. Si tratta di Eragon, tratto dall’omonimo romanzo di Christopher Paolini. Lo scrittore pubblicò il primo libro de Il Ciclo dell’Eredità all’età di 15 anni. A quel suo primo successo, si aggiunsero altre tre opere che andarono a completare una delle saghe più amate degli ultimi anni. Stando alle parole di Variety, pare che la piattaforma sia intenzionata a realizzare uno show dedicato alle avventure di Eragon e Saphira. Eragon potrebbe diventare una serie tv: tutti i dettagli del progetto Il sogno di una serie tv basata sui romanzi di Christopher Paolini è sempre rimasto nel cuore dei fan. Dopo l’uscita del film nel 2006, infatti, in molti avevano sperato di ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 26 luglio 2022) Sembra che il catalogo disi stia per arricchire con unae imperdibiletv. Si tratta di, tratto dall’omonimo romanzo di Christopher Paolini. Lo scrittore pubblicò il primo libro de Il Ciclo dell’Eredità all’età di 15 anni. A quel suo primo successo, si aggiunsero altre tre opere che andarono a completare una delle saghe più amate degli ultimi anni. Stando alle parole di Variety, pare che la piattaforma sia intenzionata a realizzare uno show dedicato alle avventure die Saphira.potrebbe diventare unatv: tutti i dettagli del progetto Il sogno di unatv basata sui romanzi di Christopher Paolini è sempre rimasto nel cuore dei fan. Dopo l’uscita del film nel 2006, infatti, in molti avevano sperato di ...

