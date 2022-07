(Di martedì 26 luglio 2022) Il titolare di un’azienda di marmi è mortoda unaa Roccarainola, in provincia di Napoli. Sul posto, in via IV Novembre, sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Roccarainola. Dai primi accertamenti pare che l’, Giovanni De Sarno di 55 anni, sia statoda unadicaduta accidentalmente sul pavimento. Il personale del 118 intervenuto ne ha constatato il decesso per schiacciamento della cassa toracica. L’area è stata sottoposta a sequestro. L’autorità giudiziaria di Nola ha disposto l’autopsia sulla salma che sarà eseguita al Secondo Policlinico di Napoli. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

NapoliToday : #Cronaca Tragedia sul lavoro nel napoletano: imprenditore muore schiacciato da una lastra di marmo… - AsiaNewsIT : Wabag: muore noto imprenditore, quattro donne uccise per stregoneria - corrmezzogiorno : #Napoli Roccarainola, imprenditore muore schiacciato da lastra di marmo nella sua azienda - cronachecampane : Roccarainola, imprenditore muore schiacciato da una lastra di marmo #agarmarmi #lastradimarmo #roccarainola #SerieA - rep_napoli : Incidenti sul lavoro: imprenditore muore schiacciato da una lastra di marmo [aggiornamento delle 13:01] -

Corriere

Incidente mortale sul lavoro a Roccarainola, nel Napoletano. A perdere la vota il titolare dell'azienda "Agar Marmi" Giovanni De Sarno di 55 anni. Dai primi accertamenti pare che l'sia stato schiacciato da una lastra di marmo caduta accidentalmente sul pavimento. Il personale del 118 intervenuto ne ha constatato il decesso per "schiacciamento della cassa toracica". ...Dai primi accertamenti condotti dai Carabinieri, è emerso che l'è morto schiacciato da una lastra di marmo caduta accidentalmente sul pavimento dell'azienda. Il personale del 118 ... Modena, malore per il caldo: imprenditore muore mentre lavora sul tetto Il titolare di un’azienda di marmi è morto schiacciato da una lastra a Roccarainola, in provincia di Napoli. Sul posto, in via IV Novembre, sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Roccarainol ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...