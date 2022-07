Immissioni in ruolo ATA: si può rifiutare l’assunzione, ma si deve ripartire dalla terza fascia (Di martedì 26 luglio 2022) Sono entrate nel vivo le operazioni di immissione in ruolo 2022/23 del personale docente, mentre si attendono i numeri per il personale ATA. Le assunzioni vengono fatte dalle graduatorie ATA 24 mesi, di prima fascia, attualmente in fase di pubblicazione da parte degli Uffici scolastici provinciali. Alcuni lettori, non convinti del ruolo, chiedono se è possibile rifiutare l'assunzione a tempo indeterminato e cosa succede. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 26 luglio 2022) Sono entrate nel vivo le operazioni di immissione in2022/23 del personale docente, mentre si attendono i numeri per il personale ATA. Le assunzioni vengono fatte dalle graduatorie ATA 24 mesi, di prima, attualmente in fase di pubblicazione da parte degli Uffici scolastici provinciali. Alcuni lettori, non convinti del, chiedono se è possibilel'assunzione a tempo indeterminato e cosa succede. L'articolo .

