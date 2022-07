Il viaggio della musica per tutto il mondo grazie a Music For Uncertain Times, il progetto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Di martedì 26 luglio 2022) La Musica Contemporanea Italiana e il Pop Internazionale dialogano insieme con un incredibile viaggio in tre episodi grazie a Music for Uncertain Times 2022, un progetto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per la promozione della cultura italiana nel mondo. Music For Uncertain Times 2022: la bellezza dialoga con la Musica italiana e Internazionale A partire dal 21 giugno 2022, Music For ... Leggi su funweek (Di martedì 26 luglio 2022) LaContemporanea Italiana e il Popdialogano insieme con un incredibilein tre episodifor2022, undelper la promozionecultura italiana nelFor2022: la bellezza dialoga con laitaliana eA partire dal 21 giugno 2022,For ...

