Il viaggio del papa in Canada nel segno del pluralismo

Sì, il viaggio in Canada di Francesco può essere ridotto a una foto-notizia; lui con il copricapo di penne d'uccello in testa. Ma quella foto-notizia va osservata a lungo, va capita. Perché parla nel profondo a ciascuno di noi. Che cosa ha fatto dunque quell'uomo malato, malfermo sulle gambe andando fino in Canada con evidente e grande sofferenza per indossare un copricapo ornato di piume, classico dei popoli indigeni del Canada, a casa loro? Cosa ha fatto dicendo da lì l'evidente verità, e cioè che la Chiesa è stata complice e che "nulla può cancellare la dignità violata, il male subìto, la fiducia tradita"? Nulla di particolare o qualcosa di eccezionale? Dipende da come rispondiamo a una domanda: quante culture rendono "mondo" il mondo? C'è forse una cultura, un libro, una realtà? E il cristianesimo impone una ...

