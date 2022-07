Il vero populismo (capovolto) è quello della sinistra (Di martedì 26 luglio 2022) Gli organi di informazione con i loro analisti politici di pedigree progressista esibiscono il trauma dell’epilogo anticipato della legislatura più per la prospettiva, che si staglia all’orizzonte, di una nuova maggioranza di centrodestra che per la caduta del governo Draghi in sé. Si accusa il centrodestra di “draghicidio”, nonostante sia chiara l’imputazione politica per la caduta del governo con le impronte digitali di Giuseppe Conte sul voto contrario al decreto Aiuti a decretare le prove sostanziali sulle cause che hanno innescato la crisi e determinato lo scioglimento delle Camere. Grillini incapaci Il Movimento 5 stelle si è dimostrato incapace di sostenere una linea di governo compatibile con l’esigenza di ammodernare il Paese, che è appesantito da zavorre anacronistiche ereditate dal passato di cui è urgente liberarsi. Il dissenso sul termovalorizzatore di ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 26 luglio 2022) Gli organi di informazione con i loro analisti politici di pedigree progressista esibiscono il trauma dell’epilogo anticipatolegislatura più per la prospettiva, che si staglia all’orizzonte, di una nuova maggioranza di centrodestra che per la caduta del governo Draghi in sé. Si accusa il centrodestra di “draghicidio”, nonostante sia chiara l’imputazione politica per la caduta del governo con le impronte digitali di Giuseppe Conte sul voto contrario al decreto Aiuti a decretare le prove sostanziali sulle cause che hanno innescato la crisi e determinato lo scioglimento delle Camere. Grillini incapaci Il Movimento 5 stelle si è dimostrato incapace di sostenere una linea di governo compatibile con l’esigenza di ammodernare il Paese, che è appesantito da zavorre anacronistiche ereditate dal passato di cui è urgente liberarsi. Il dissenso sul termovalorizzatore di ...

