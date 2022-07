Il vantaggio di Meloni e Calenda nella campagna d’agosto. Lo spin di Brunetti (Di martedì 26 luglio 2022) Tiberio Brunetti, ad e fondatore di spin Factor, società di consulenza politica e di comunicazione strategica, ci spiega che tipo di campagna sarà quella che ci porterà alle prime elezioni politiche autunnali della storia repubblicana. Una campagna elettorale sotto l’ombrellone. Che effetto prevede sull’elettorato? In realtà per molti italiani questa è la terza campagna elettorale estiva. Causa covid le regionali del 2020 e le amministrative del 2021 si sono tenute tra fine settembre e inizio ottobre. Ciò detto, io più che sulla stagionalità mi concentrerei sulla durata lampo della campagna. Di fatto non c’è tempo per riposizionarsi, ma solo per consolidare delle caselle già acquisite. Da questo punto di vista senza dubbio sono avvantaggiati Giorgia Meloni nel ... Leggi su formiche (Di martedì 26 luglio 2022) Tiberio, ad e fondatore diFactor, società di consulenza politica e di comunicazione strategica, ci spiega che tipo disarà quella che ci porterà alle prime elezioni politiche autunnali della storia repubblicana. Unaelettorale sotto l’ombrellone. Che effetto prevede sull’elettorato? In realtà per molti italiani questa è la terzaelettorale estiva. Causa covid le regionali del 2020 e le amministrative del 2021 si sono tenute tra fine settembre e inizio ottobre. Ciò detto, io più che sulla stagionalità mi concentrerei sulla durata lampo della. Di fatto non c’è tempo per riposizionarsi, ma solo per consolidare delle caselle già acquisite. Da questo punto di vista senza dubbio sono avvantaggiati Giorgianel ...

