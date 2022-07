"Il sogno di mia figlia...". Charlene di Monaco, vita stravolta? La frase rubata alla madre (Di martedì 26 luglio 2022) La famiglia di Alberto e Charlene di Monaco sta per allargarsi? I due principi, stando ai tabloid meglio informati, starebbero pensando di avere un altro figlio. Il motivo? Innanzitutto la necessità di rinsaldare il loro rapporto dopo la malattia che ha costretto la Wittstock a stare per diverso tempo lontano da casa; ma anche l'esigenza di dare più serenità ai loro due figli. Per Charlene, comunque, la maternità è sempre stato un argomento molto difficile da affrontare. Poche settimane dopo le nozze, infatti, a Palazzo si vociferava che la principessa avesse problemi a restare incinta. In diverse foto, prima dell'arrivo dei gemellini, il suo volto appariva spesso velato di tristezza. Di recente, inoltre, la Wittstock è tornata nell'ospedale dove ha partorito i suoi due figli per fare visita alle neomamme. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) La famiglia di Alberto edista perrgarsi? I due principi, stando ai tabloid meglio informati, starebbero pensando di avere un altro figlio. Il motivo? Innanzitutto la necessità di rinsaldare il loro rapporto dopo la malattia che ha costretto la Wittstock a stare per diverso tempo lontano da casa; ma anche l'esigenza di dare più serenità ai loro due figli. Per, comunque, la maternità è sempre stato un argomento molto difficile da affrontare. Poche settimane dopo le nozze, infatti, a Palazzo si vociferava che la principessa avesse problemi a restare incinta. In diverse foto, prima dell'arrivo dei gemellini, il suo volto appariva spesso velato di tristezza. Di recente, inoltre, la Wittstock è tornata nell'ospedale dove ha partorito i suoi due figli per fare visita alle neomamme. ...

