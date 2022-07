Il sito di streaming Rojadirecta dovrà risarcire Mediaset per mezzo milione di euro (Di martedì 26 luglio 2022) Una somma pari a 529.579,50 euro oltre a 24.786,00 euro per interessi e spese legali. Questo è il risarcimento che otterrà Mediaset da Rojadirecta, secondo la sentenza del Tribunale di Roma. «La piattaforma ha messo a disposizione del pubblico in modo illecito e sistematico tutti i diritti sportivi acquisiti da Mediaset a partire dal 2010». LEGGI ANCHE >Pirateria digitale in Italia in crescita, a trasgredire maggiormente sono studenti e professionisti Il Tribunale di Roma condanna Rojadirecta a risarcire Mediaset per mezzo milione di euro Secondo quanto riportato da Repubblica, in una nota pubblicata dall’emittente in merito alla piattaforma che fornisce agli utenti contenuti ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 26 luglio 2022) Una somma pari a 529.579,50oltre a 24.786,00per interessi e spese legali. Questo è il risarcimento che otterràda, secondo la sentenza del Tribunale di Roma. «La piattaforma ha messo a disposizione del pubblico in modo illecito e sistematico tutti i diritti sportivi acquisiti daa partire dal 2010». LEGGI ANCHE >Pirateria digitale in Italia in crescita, a trasgredire maggiormente sono studenti e professionisti Il Tribunale di Roma condannaperdiSecondo quanto riportato da Repubblica, in una nota pubblicata dall’emittente in merito alla piattaforma che fornisce agli utenti contenuti ...

