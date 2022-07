“Il silenzio dell’acqua”, torna l’amata serie tv: dove e quando vederla (Di martedì 26 luglio 2022) torna sui canali Mediaset, la replica de “Il silenzio dell’acqua”. La serie tv, che ha come protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, terrà compagnia ai telespettatori durante tutta l’estate. “Il silenzio dell’acqua”: trama della serie tv La fiction è ambientata a Castel Marciano, una località immaginaria vicino a Trieste. Succede un evento drammatico: scompare Laura Mancini, una ragazza di 16 anni figlia di Anna, titolare del bar locale e donna dal passato controverso. Il vicequestore Andrea Baldini si occupa del caso insieme al collega Dino. Poi le indagini proseguono in compagnia di Luisa Ferrari. I due però hanno approcci diversi al caso e fanno fatica a lavorare insieme avendo metodi. La loro collaborazione sembra destinata a esaurirsi presto. Ma il mistero ... Leggi su tvzap (Di martedì 26 luglio 2022)sui canali Mediaset, la replica de “Il”. Latv, che ha come protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, terrà compagnia ai telespettatori durante tutta l’estate. “Il”: trama dellatv La fiction è ambientata a Castel Marciano, una località immaginaria vicino a Trieste. Succede un evento drammatico: scompare Laura Mancini, una ragazza di 16 anni figlia di Anna, titolare del bar locale e donna dal passato controverso. Il vicequestore Andrea Baldini si occupa del caso insieme al collega Dino. Poi le indagini proseguono in compagnia di Luisa Ferrari. I due però hanno approcci diversi al caso e fanno fatica a lavorare insieme avendo metodi. La loro collaborazione sembra destinata a esaurirsi presto. Ma il mistero ...

Ineya18 : RT @Tagota14: La tenacia dello sciabordio delle onde Come abbraccio accordato all'imbrunire del tempo intercala le assenze alla deriva sul… - kse_salman : RT @Tagota14: La tenacia dello sciabordio delle onde Come abbraccio accordato all'imbrunire del tempo intercala le assenze alla deriva sul… - n1234nina : RT @Tagota14: La tenacia dello sciabordio delle onde Come abbraccio accordato all'imbrunire del tempo intercala le assenze alla deriva sul… - bernardi94c : RT @BimbadiTom: I colori rilassanti del verde della natura e del blu dell'acqua, il silenzio, l'ombra, il buon cibo ... Vuoi che non invit… - BimbadiTom : I colori rilassanti del verde della natura e del blu dell'acqua, il silenzio, l'ombra, il buon cibo ... Vuoi che no… -