Il Sassuolo ha deciso: sulla cessione di Raspadori al Napoli! (Di martedì 26 luglio 2022) Il Napoli, agli ordini di Luciano Spalletti, prosegue la sua preparazione precampionato a Castel di Sangro, in Abruzzo, in una stagione che rivedrà gli azzurri nella massima competizione continentale, la Champions League, nonché lottare per le posizioni di vertice in campionato e fare quanto meglio possibile anche in Coppa Italia. Gli addii di Insigne, Koulibaly e Mertens, lasciano dei vuoti colmatili poco facilmente. Soprattutto per gli estrosi esterni sinistri, si stanno valutando diversi profili. Raspadori Calciomercato NapoliI due che la dirigenza hanno valutato di più sono stati Gerard Deulofeu dell’Udinese e Giacomo Raspadori del Sassuolo. Riguardo quest’ultimo, secondo quanto riportato da Ciro Venerato della Rai, l’attaccante neroverde e nel giro della nazionale italiana sarebbe stato tolto dal mercato nonostante ... Leggi su rompipallone (Di martedì 26 luglio 2022) Il Napoli, agli ordini di Luciano Spalletti, prosegue la sua preparazione precampionato a Castel di Sangro, in Abruzzo, in una stagione che rivedrà gli azzurri nella massima competizione continentale, la Champions League, nonché lottare per le posizioni di vertice in campionato e fare quanto meglio possibile anche in Coppa Italia. Gli addii di Insigne, Koulibaly e Mertens, lasciano dei vuoti colmatili poco facilmente. Soprattutto per gli estrosi esterni sinistri, si stanno valutando diversi profili.Calciomercato NapoliI due che la dirigenza hanno valutato di più sono stati Gerard Deulofeu dell’Udinese e Giacomodel. Riguardo quest’ultimo, secondo quanto riportato da Ciro Venerato della Rai, l’attaccante neroverde e nel giro della nazionale italiana sarebbe stato tolto dal mercato nonostante ...

