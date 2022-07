Il Rally Roma Capitale saluta i rosiconi in controsterzo (Di martedì 26 luglio 2022) Il Rally di Roma Capitale è stato straordinario per il duello al vertice tra De Tommaso-Ascalone, nuovi Imperatori di Roma, e Crugnola-Ometto, alla fine quinti ma perché traditi dalla Citroen. Era la tappa italiana dell’Europeo Rally e, di conseguenza, la tappa più prestigiosa del Campionato Italiano Assoluto Rally. Il suo successo si fonda sulla straordinaria Source Leggi su rallyeslalom (Di martedì 26 luglio 2022) Ildiè stato straordinario per il duello al vertice tra De Tommaso-Ascalone, nuovi Imperatori di, e Crugnola-Ometto, alla fine quinti ma perché traditi dalla Citroen. Era la tappa italiana dell’Europeoe, di conseguenza, la tappa più prestigiosa del Campionato Italiano Assoluto. Il suo successo si fonda sulla straordinaria Source

CatelliRossella : Auto: De Tommaso nuovo imperatore al Rally di Roma Capitale - Sport - ANSA - Tuttipazziperi1 : Effepi Sport e Simone Fruini vincono ancora: vittoria nella GR Yaris Rally Cup al Rally di Roma Capitale - Tuttipazziperi1 : Rally di Roma Capitale amaro per Giacomo Scattolon - CIRAsfalto : AL RALLY LANA SONO IN 118 A SFIDARE IL VICERÉ DI ROMA! - rallyssimo : Tanto Farina al Roma Capitale per il Peugeot Competition 208 Rally Cup -