Il produttore Michele Canova su Xdono di Tiziano Ferro | «Abbiamo fatto la marachella | l’abbiamo copiata» – Ascolta

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 26 luglio 2022)(Foto Us Rai) La somiglianza tra i due brani aveva semprediscutere. Ora, dopo tanta acqua sul fuoco e tanto chiacchiericcio, arriva la verità del. A Rolling Stone l’uomo parla con franchezza della genesi di, brano che ha lanciatoche “attinge” a Did you ever think di R. Kelly: “era un bel ragazzo, cantava bene; io avevo capito come copiare il suono che da sempre piaceva a lui, un certo tipo di r&b. E il gioco funzionò… (Ho detto) Copiare, sì. Ovviamente non potevo campionare direttamente: perché se l’avessi, poi giustamente ci facevano causa., non è più un mistero per nessuno, era proprio ...