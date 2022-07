Il portavoce del Governo libico e la Sen. Pacifico (C.I.) confermano gli sforzi condivisi a sostegno della stabilità del Mediterraneo e la centralità dell’Italia (Di martedì 26 luglio 2022) Mohamed Hamuda, portavoce del Governo libico di Unità Nazionale guidato dal Primo Ministro Abdel Hamid Dabaiba, ha partecipato ad una iniziativa della senatrice Marinella Pacifico (Coraggio Italia), componente Esteri e segretario del Comitato parlamentare Schengen, Europol ed Immigrazione. Durante la conferenza stampa “Nuove strade per la stabilità del Mediterraneo, una prospettiva dalla Libia” la senatrice Pacifico ha ribadito la volontà di proseguire il suo impegno e quello di Coraggio Italia in materia internazionale. “La visita del portavoce del Governo libico in questo momento intende riaccendere l’attenzione sul Mediterraneo, rafforzando le relazioni e dando una chiara ... Leggi su api.follow (Di martedì 26 luglio 2022) Mohamed Hamuda,deldi Unità Nazionale guidato dal Primo Ministro Abdel Hamid Dabaiba, ha partecipato ad una iniziativasenatrice Marinella(Coraggio Italia), componente Esteri e segretario del Comitato parlamentare Schengen, Europol ed Immigrazione. Durante la conferenza stampa “Nuove strade per ladel, una prospettiva dalla Libia” la senatriceha ribadito la volontà di proseguire il suo impegno e quello di Coraggio Italia in materia internazionale. “La visita deldelin questo momento intende riaccendere l’attenzione sul, rafforzando le relazioni e dando una chiara ...

