Il piano B del M5s: un'alleanza con la sinistra per fare come Mélenchon in Francia (Di martedì 26 luglio 2022) Una "cosa rossa" da collocare alla sinistra del Partito Democratico. E Giuseppe Conte sulla falsariga di Jean-Luc Mélenchon, il leader de La France Insoumise. Il piano B del Movimento 5 Stelle dopo l'addio all'alleanza con il Pd potrebbe passare per una versione tricolore della sinistra-sinistra che ha conseguito buoni risultati alle elezioni in Francia. Mentre sulla scena si intravede il possibile ritorno di Alessandro Di Battista. Ma intanto sui 2 mandati il Garante Beppe Grillo sembra essere irremovibile. Scatenando le solite ironie sull'ex Avvocato del Popolo. «Se davvero va a finire così, tradisce tutti quelli che lo hanno portato a essere il leader del partito», dice uno stellato. E c'è chi commenta: «Si vede chi comanda….Conte!».

