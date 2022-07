Il papa in Canada: perdono per quelle scuole crudeli (Di martedì 26 luglio 2022) «Chiedo umilmente perdono per il male commesso da tanti cristiani contro le popolazioni indigene» nelle «scuole residenziali» canadesi gestite dalle chiese cattoliche e protestanti nel corso dell’Ottocento e del Novecento L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 26 luglio 2022) «Chiedo umilmenteper il male commesso da tanti cristiani contro le popolazioni indigene» nelle «residenziali» canadesi gestite dalle chiese cattoliche e protestanti nel corso dell’Ottocento e del Novecento L'articolo proviene da il manifesto.

