Il Papa in Canada: “Chiedo perdono per il male fatto da tanti cristiani” (Di martedì 26 luglio 2022) CITTA’ DEL VATICANO – Il Papa è arrivato in Canada: “Vorrei ribadirlo con vergogna e chiarezza: Chiedo umilmente perdono per il male commesso da tanti cristiani contro le popolazioni indigene”, ha dichiarato Francesco a Maskwacis nel primo discorso del suo viaggio tra le popolazioni autoctone del Paese settentrionale. “Sebbene la carità cristiana fosse presente e vi fossero non pochi casi esemplari di dedizione per i bambini, le conseguenze complessive delle politiche legate alle scuole residenziali sono state catastrofiche. Quello che la fede cristiana ci dice è che si è trattato di un errore devastante, incompatibile con il Vangelo di Gesù Cristo”. E ancora: “Addolora sapere che quel terreno compatto di valori, lingua e cultura, che ha conferito alle vostre ... Leggi su lopinionista (Di martedì 26 luglio 2022) CITTA’ DEL VATICANO – Ilè arrivato in: “Vorrei ribadirlo con vergogna e chiarezza:umilmenteper ilcommesso dacontro le popolazioni indigene”, ha dichiarato Francesco a Maskwacis nel primo discorso del suo viaggio tra le popolazioni autoctone del Paese settentrionale. “Sebbene la carità cristiana fosse presente e vi fossero non pochi casi esemplari di dedizione per i bambini, le conseguenze complessive delle politiche legate alle scuole residenziali sono state catastrofiche. Quello che la fede cristiana ci dice è che si è trattato di un errore devastante, incompatibile con il Vangelo di Gesù Cristo”. E ancora: “Addolora sapere che quel terreno compatto di valori, lingua e cultura, che ha conferito alle vostre ...

