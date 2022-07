"Il mio miglior collega". Eccolo... Joe Biden sconcerta il mondo con questa foto | Guarda (Di martedì 26 luglio 2022) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è in isolamento per il Covid. E sta lavorando da solo, alla Casa Bianca, al telefono. Eccolo quindi in una foto pubblicata in un post sul suo profilo Twitter su una terrazza con divanetti e poltrone bianche con i cuscini verdi. Biden è seduto su una poltroncina, è in giacca e cravatta, indossa degli occhiali da sole ed è al telefono con qualcuno. Sul divanetto, di fianco a lui, è sdraiato un bellissimo pastore tedesco. "Ho ricevuto alcune chiamate stamattina con il miglior collega dell'uomo", ha scritto il presidente. Forse è l'effetto Covid... Tant'è. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di "sentirsi meglio ogni giorno". "Mi sento bene, ho ancora un po' di mal di gola e un po' di tosse. Mi auguro di tornare a lavorare di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Il presidente degli Stati Uniti Joeè in isolamento per il Covid. E sta lavorando da solo, alla Casa Bianca, al telefono.quindi in unapubblicata in un post sul suo profilo Twitter su una terrazza con divanetti e poltrone bianche con i cuscini verdi.è seduto su una poltroncina, è in giacca e cravatta, indossa degli occhiali da sole ed è al telefono con qualcuno. Sul divanetto, di fianco a lui, è sdraiato un bellissimo pastore tedesco. "Ho ricevuto alcune chiamate stamattina con ildell'uomo", ha scritto il presidente. Forse è l'effetto Covid... Tant'è. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di "sentirsi meglio ogni giorno". "Mi sento bene, ho ancora un po' di mal di gola e un po' di tosse. Mi auguro di tornare a lavorare di ...

