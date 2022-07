Il mea culpa del Papa agli indigeni del Canada: “Chiedo perdono per il male commesso. La Chiesa fu complice della distruzione culturale” (Di martedì 26 luglio 2022) “Vorrei ribadirlo con vergogna e chiarezza: Chiedo umilmente perdono per il male commesso da tanti cristiani contro le popolazioni indigene”. È il mea culpa con cui Papa Francesco ha iniziato il suo viaggio in Canada, il 37esimo del suo pontificato, ma forse anche il più difficile per il persistente problema al ginocchio destro che lo costringe da tempo sulla sedia a rotelle. Bergoglio, però, dopo essere stato costretto ad annullare il viaggio nella Repubblica Democratica del Congo e in Sud Sudan proprio per l’impossibilità di camminare, ha voluto tenere fede alla promessa fatta alle popolazioni indigene. Francesco e? il secondo Pontefice a recarsi in Canada dopo san Giovanni Paolo II che visitò il Paese nel 1984, nel 1987 e nel 2002. “Io vi ringrazio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) “Vorrei ribadirlo con vergogna e chiarezza:umilmenteper ilda tanti cristiani contro le popolazioni indigene”. È il meacon cuiFrancesco ha iniziato il suo viaggio in, il 37esimo del suo pontificato, ma forse anche il più difficile per il persistente problema al ginocchio destro che lo costringe da tempo sulla sedia a rotelle. Bergoglio, però, dopo essere stato costretto ad annullare il viaggio nella Repubblica Democratica del Congo e in Sud Sudan proprio per l’impossibilità di camminare, ha voluto tenere fede alla promessa fatta alle popolazioni indigene. Francesco e? il secondo Pontefice a recarsi indopo san Giovanni Paolo II che visitò il Paese nel 1984, nel 1987 e nel 2002. “Io vi ringrazio ...

NicolaPorro : In Canada per il “mea culpa” agli indigeni e non nell’Est colpito dalla guerra. Una scelta che fa discutere…. ?? - repubblica : Il mea culpa del Papa in Canada: “Chiedo perdono agli indigeni, la Chiesa è stata complice degli abusi' [dal nostro… - eziomauro : Il mea culpa del Papa sulle tombe degli indigeni: “Chiedo perdono, la Chiesa è stata complice degli abusi' - la Rep… - FrancescoGrana : Il mea culpa del Papa agli indigeni del Canada: “Chiedo perdono per il male commesso. La Chiesa fu complice della d… - blogLinkes : Il mea culpa del Papa sulle tombe degli indigeni: “Chiedo perdono, la Chiesa è stata complice degli abusi'… -