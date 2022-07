Il gran caldo ha le ore contate, l’anticiclone africano sotto i colpi del vento del nord Europa (Di martedì 26 luglio 2022) Il gran caldo ha le ore contate, quanto meno su alcune regioni. l’anticiclone africano ‘Apocalisse4800’ inizia ad accusare i colpi provenienti dal nord Europa. Come riferisce Lorenzo Tedici, meteorologo del sito ‘www.iLMeteo.it‘, aria più fresca in quota farà il suo ingresso in Italia e, mescolandosi con quella rovente preesistente, genererà intensi temporali accompagnati da grandinate e forti colpi di vento. Le regioni maggiormente interessate dai fenomeni saranno quelle settentrionali. Se la mattinata trascorrerà con il bel tempo, sarà il pomeriggio a diventare teatro di tanti temporali, dapprima sulle Alpi (specie del Triveneto) ed entro sera anche sulla pianura Padana. I fenomeni interesseranno ... Leggi su ildenaro (Di martedì 26 luglio 2022) Ilha le ore, quanto meno su alcune regioni.‘Apocalisse4800’ inizia ad accusare iprovenienti dal. Come riferisce Lorenzo Tedici, meteorologo del sito ‘www.iLMeteo.it‘, aria più fresca in quota farà il suo ingresso in Italia e, mescolandosi con quella rovente preesistente, genererà intensi temporali accompagnati dadinate e fortidi. Le regioni maggiormente interessate dai fenomeni saranno quelle settentrionali. Se la mattinata trascorrerà con il bel tempo, sarà il pomeriggio a diventare teatro di tanti temporali, dapprima sulle Alpi (specie del Triveneto) ed entro sera anche sulla pianura Padana. I fenomeni interesseranno ...

