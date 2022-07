Il Fondo monetario taglia le stime di crescita per il 2022. Per l’Italia revisione al rialzo: è l’unica tra i Paesi del G7. Ma nel 2023 forte calo (Di martedì 26 luglio 2022) Frena la crescita economica globale. Secondo il Fondo monetario internazionale, che ha appena aggiornato il World economic outlook, passerà dal 6,1% dell’anno scorso al 3,2% nel 2022, 0,4 punti percentuali in meno rispetto alle stime di aprile 2022. Nel 2023 il progresso del pil sarà invece del 2,9%, registrando 0,7 punti percentuali in meno rispetto alle previsioni. Varie le cause: la riduzione del potere d’acquisto delle famiglie e la politica monetaria restrittiva per gli Usa, le chiusure e la crisi immobiliare in Cina, mentre per l’Europa pesano le ripercussioni della guerra in Ucraina, l’alta inflazione e l’inasprimento della politica monetaria. La crescita dei prezzi è data al 6,6% quest’anno nelle economie avanzate e al 9,5% in quelle emergenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Frena laeconomica globale. Secondo ilinternazionale, che ha appena aggiornato il World economic outlook, passerà dal 6,1% dell’anno scorso al 3,2% nel, 0,4 punti percentuali in meno rispetto alledi aprile. Nelil progresso del pil sarà invece del 2,9%, registrando 0,7 punti percentuali in meno rispetto alle previsioni. Varie le cause: la riduzione del potere d’acquisto delle famiglie e la politica monetaria restrittiva per gli Usa, le chiusure e la crisi immobiliare in Cina, mentre per l’Europa pesano le ripercussioni della guerra in Ucraina, l’alta inflazione e l’inasprimento della politica monetaria. Ladei prezzi è data al 6,6% quest’anno nelle economie avanzate e al 9,5% in quelle emergenti ...

