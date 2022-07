Il fondo Blackrock nel 2022 dimezza il supporto alle proposte ambientali e sociali nei cda delle aziende di cui è azionista

fattoquotidiano : Il fondo Blackrock nel 2022 dimezza il supporto alle proposte ambientali e sociali nei cda delle aziende di cui è a… - Giovanni1946861 : @CarloCalenda 'Blackrock (fondo > 10.000 mld $) non ci decarbonizzerà! #BJMbraun* sul capitalismo dei gestori patri… - MohicanoUrbano : @intuslegens @Resistenza1967 Una sorpresa: il fondo BlackRock che aveva comprato lo storico palazzo di via Solferin… - giusepp13624812 : ??????Blackrock, il più grande fondo di investimenti al mondo ha annunciato che i suoi clienti hanno ritirato negli ul… - BobToney1965 : RT @CGzibordi: Perchè andare al ribassso ? quest'anno il più grande fondo di fondi del mondo, di cui tutte le banche e promotori vendono f… -

ByoBlu

E di potere ne hanno: Cherney è l'ex governatore della Banca d'Inghilterra, Jamie Dimon è l'amministratore delegato della JPMorgan Chease, e Larry Fink di, il più grandedi ...Ildi investimentoha annunciato, martedi', il piano di acquisto per 700 milioni di dollari di Vanguard Renewables, una societa' che trasforma i rifiuti alimentari e il letame animale in ... LE MANI DI BLACKROCK SU ITALO: IL FONDO CONTINUA LO SHOPPING IN ITALIA Il presidente della Fondazione Cariplo Giovanni Fosti ha confermato in un'intervista al Corriere della Sera il sostegno dell'ente alle politiche sostenibili della banca Intesa Sanpaolo.Con gli acquisti che hanno portato l'ente guidato da Giovanni Fosti dal 3,9 al 4,8% del capitale, consolidando il ruolo di secondo azionista istituzionale alle spalle della torinese Compagnia di San ...