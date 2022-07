Il discorso impeccabile (in italiano) di Harry Styles al concerto di Bologna: “Vorrei foste liberi di essere chi volete” – Video (Di martedì 26 luglio 2022) Tredicimila giovani in delirio per Harry Styles ieri sera all’Unipol Arena di Bologna. L’ex leader degli One Direction ha confessato – in un discorso fatto con un italiano impeccabile – il suo amore per il nostro Paese. Poi si è rivolto al pubblico: “Vorrei che stasera foste liberi di essere chi volete“. Naturalmente c’è stato grande stupore per l’utilizzo corretto del congiuntivo, non comune nemmeno per un italiano. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Tredicimila giovani in delirio perieri sera all’Unipol Arena di. L’ex leader degli One Direction ha confessato – in unfatto con un– il suo amore per il nostro Paese. Poi si è rivolto al pubblico: “che staseradichi“. Naturalmente c’è stato grande stupore per l’utilizzo corretto del congiuntivo, non comune nemmeno per un. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

