Il Covid non molla ma si valuta la quarantena breve (Di martedì 26 luglio 2022) Il Covid continua a crescere in Italia. Sono 88.221 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, contro i 23.699 del giorno prima. Le vittime sono 253, in aumento rispetto alle 104 precedenti. Il Governo però sarebbe pronto ad allentare la quarantena per i positivi senza sintomi. Il tasso di positività resta alto, al 19,7%. Medici e sanitari hanno effettuato 446.718 tamponi nell'arco di delle ultime 24 ore. Sono 434 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in un solo giorno. I ricoverati nei reparti ordinari sono oggi 11.124: 43 in più rispetto al 25 luglio. Foto Ansa/Giuseppe LamiSulla pandemia di Covid, che ancora non accenna a sparire, è intervenuto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. "Io credo che l'obiettivo sia convivere con il virus" ha detto ad Agorà su Rai Tre. "E la convivenza significa anche rivedere e ...

