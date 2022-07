Il coach di Musetti: «Questa settimana sembrava un 45enne, c’è stato uno scatto mentale» (Di martedì 26 luglio 2022) L’allenatore di Lorenzo Musetti, Simone Tartarini, ha rilasciato due interviste, una al Corriere dello Sport ed una a La Repubblica. Parla soprattutto della tenuta mentale del tennista italiano. La sua mentalità è cambiata, è cresciuto, tanto da arrivare a battere Alcaraz. «E’ stata una settimana pazzesca. Non è facile provarci perché a tennis Lorenzo gioca sempre bene, solo che a livello emotivo aveva ancora degli alti e bassi, e invece Questa è stata la settimana perfetta». Già a Bratislava, nel preliminare di Davis contro la Slovacchia a marzo, dove Musetti regalò all’Italia il punto decisivo si erano visti dei progressi dal punto di vista mentale. «Pensavamo che la Davis potesse essere la svolta perché fece una prova di maturità incredibile e invece in America non ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 26 luglio 2022) L’allenatore di Lorenzo, Simone Tartarini, ha rilasciato due interviste, una al Corriere dello Sport ed una a La Repubblica. Parla soprattutto della tenutadel tennista italiano. La sua mentalità è cambiata, è cresciuto, tanto da arrivare a battere Alcaraz. «E’ stata unapazzesca. Non è facile provarci perché a tennis Lorenzo gioca sempre bene, solo che a livello emotivo aveva ancora degli alti e bassi, e inveceè stata laperfetta». Già a Bratislava, nel preliminare di Davis contro la Slovacchia a marzo, doveregalò all’Italia il punto decisivo si erano visti dei progressi dal punto di vista. «Pensavamo che la Davis potesse essere la svolta perché fece una prova di maturità incredibile e invece in America non ...

