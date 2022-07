Il Chelsea torna alla carica per Dumfries (Di martedì 26 luglio 2022) Continua il mercato del club londinese, che ora vuole rinforzare la batteria di esterni. , esterno classe 1996? dell’Inter. Il club nerazzurro deve fare cassa, ma non svenderà il giocatore. , quanto chiede l’Inter? La prima stagione dell’olandese in Italia è stata molto positiva. L’ex giocatore del PSV Eindhoven ha totalizzato 45 presenze tra campionato e coppe, segnato 5 in Serie A e distribuito 7 assist. L’inizio di stagione era stato un po’ sottotono, ma poi è stato un continuo crescendo in termini di prestazione. Dumfries ha rimpiazzato alla grande Hakimi e la buona stagione dell’olandese non è passata inosservata. Il Chelsea di Tuchel è fortemente interessato al giocatore, ma l’Inter non vuole cedere, o quantomeno svendere, uno dei suoi pezzi pregiati. Il club nerazzurro chiede 40 milioni di euro per il suo esterno, sotto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 26 luglio 2022) Continua il mercato del club londinese, che ora vuole rinforzare la batteria di esterni. , esterno classe 1996? dell’Inter. Il club nerazzurro deve fare cassa, ma non svenderà il giocatore. , quanto chiede l’Inter? La prima stagione dell’olandese in Italia è stata molto positiva. L’ex giocatore del PSV Eindhoven ha totalizzato 45 presenze tra campionato e coppe, segnato 5 in Serie A e distribuito 7 assist. L’inizio di stagione era stato un po’ sottotono, ma poi è stato un continuo crescendo in termini di prestazione.ha rimpiazzatogrande Hakimi e la buona stagione dell’olandese non è passata inosservata. Ildi Tuchel è fortemente interessato al giocatore, ma l’Inter non vuole cedere, o quantomeno svendere, uno dei suoi pezzi pregiati. Il club nerazzurro chiede 40 milioni di euro per il suo esterno, sotto ...

