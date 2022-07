Il Chelsea cerca acquirenti per Werner: proposto alla Juve, lo scenario (Di martedì 26 luglio 2022) Voglio di giocare, voglia di andare via. Cambiare aria, scegliere un club nel quale possa essere davvero protagonista. Timo Werner vuole lasciare... Leggi su calciomercato (Di martedì 26 luglio 2022) Voglio di giocare, voglia di andare via. Cambiare aria, scegliere un club nel quale possa essere davvero protagonista. Timovuole lasciare...

sportli26181512 : Il Chelsea cerca acquirenti per Werner: proposto alla Juve, lo scenario: Voglio di giocare, voglia di andare via. C… - cmdotcom : Il #Chelsea cerca acquirenti per #Werner: proposto alla Juve, lo scenario - antidisfattista : RT @Francereale97: Il #Napoli cerca un portiere da affiancare a #Meret. Tra i profili valutati c'è #Kepa, in cerca di una nuova avventura c… - Francereale97 : Il #Napoli cerca un portiere da affiancare a #Meret. Tra i profili valutati c'è #Kepa, in cerca di una nuova avvent… - Danielbluesman : Scambio con Gvardiol sarebbe ottimo a mio parere. Può giocare esterno sinistro o centrale sinistro ciò che cerca Tu… -