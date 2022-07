Il centrosinistra esiste solo su Tik Tok (Di martedì 26 luglio 2022) La campagna elettorale è da sempre luogo e tempo delle tifoserie. I partiti, e ci mancherebbe altro, fanno quello che devono fare: parlar bene di sé stessi e male degli avversari. Lo stesso dicasi per opinionisti ed esperti, per telegiornali e tv, chi schierato da una parte e chi dall’altra (soprattutto diffidate da chi vi dice di essere “super partes”, è l’etichetta utilizzata dal tifoso più acceso ed imparziale). Al povero elettore quindi viene difficile avere dei dati oggettivi tra le mani per valutare con calma le cose e fare la propria scelta libera. Ad esempio: oggi sembra che il problema più grave sia in casa centrodestra; problema legato alla scelta del premier che spetterebbe a Giorgia Meloni, la rappresentante del partito che secondo i sondaggisti sarebbe primo di gran lunga nel paese e quindi nella coalizione stessa. E quindi vai con il ritornello della “spaccatura” nel cdx, ... Leggi su panorama (Di martedì 26 luglio 2022) La campagna elettorale è da sempre luogo e tempo delle tifoserie. I partiti, e ci mancherebbe altro, fanno quello che devono fare: parlar bene di sé stessi e male degli avversari. Lo stesso dicasi per opinionisti ed esperti, per telegiornali e tv, chi schierato da una parte e chi dall’altra (soprattutto diffidate da chi vi dice di essere “super partes”, è l’etichetta utilizzata dal tifoso più acceso ed imparziale). Al povero elettore quindi viene difficile avere dei dati oggettivi tra le mani per valutare con calma le cose e fare la propria scelta libera. Ad esempio: oggi sembra che il problema più grave sia in casa centrodestra; problema legato alla scelta del premier che spetterebbe a Giorgia Meloni, la rappresentante del partito che secondo i sondaggisti sarebbe primo di gran lunga nel paese e quindi nella coalizione stessa. E quindi vai con il ritornello della “spaccatura” nel cdx, ...

valeconticello : RT @fcancellato: Già che ci siamo, mi porto avanti con l'analisi della sconfitta 1) Il centrosinistra non vince le elezioni politiche dal… - martinacarletti : 'Centrodestra e centrosinistra' nel 2022 mi ricorda i talk show marci, i giornalisti schierati, i servizi sui gusti… - SimoneAlliva : RT @fcancellato: Già che ci siamo, mi porto avanti con l'analisi della sconfitta 1) Il centrosinistra non vince le elezioni politiche dal… - Lantidotosocial : RT @fcancellato: Già che ci siamo, mi porto avanti con l'analisi della sconfitta 1) Il centrosinistra non vince le elezioni politiche dal… - GiusyBelfiore : RT @fcancellato: Già che ci siamo, mi porto avanti con l'analisi della sconfitta 1) Il centrosinistra non vince le elezioni politiche dal… -