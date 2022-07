Il centrosinistra cerca la formula magica

Leggi su iltempo

(Di martedì 26 luglio 2022) Tutto l'universo politico fuori dal centrodestra è in movimento alla ridi unaspendibile che abbia un minimo appeal elettorale, anche se il tempo stringe e le idee sono poche, perché la politica ha le sue leggi ed è difficile inventare qualcosa di nuovo in un solo mese, il tempo che resta per presentare le liste. Calenda si sta distinguendo per attivismo e ha presentato un programma molto scarno con una condizione precisa ai potenziali alleati: la permanenza di Draghi a Palazzo Chigi in caso di vittoria. Ovvio che il discorso sia stato rivolto prima di tutto al Pd, restringendo però il perimetro della coalizione a un polo europeista e democratico, con un'area liberal e una socialdemocratica. Il modello è dunque il lib-lab, non certo una novità che peraltro in Italia ha partorito solo esperimenti di piccolo cabotaggio. Ma è chiaro che il ...